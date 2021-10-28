Львів’янка здобула «срібло» на чемпіонаті України з художньої гімнастики

Львівська спортсменка Катерина Півторак здобула срібну медаль на чемпіонаті України з художньої гімнастики віком від 9 до 15 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Упродовж п’яти днів жовтня у Вінниці відбувався чемпіонат України з художньої гімнастики серед учнів. Майстерність у виконанні елементів демонстрували 263 учасниці з 15 областей України, зокрема Львівщини.

Найкращий результат продемонструвала львів’янка Катерина Півторак, яка посіла 2 місце у загальному заліку багатоборства (тренерки Г.Кочергіна Г. та Н.Пугач).

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Інші представниці Львівської області, які змагались у багатоборстві, вправах з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою увійшли в 10-ку кращих, зокрема Валерія Вєренцова (тренерка Тетяна Сподаренко) посіла четверте місце, а Вікторія Гринькевич (тренерка Г.Кочергіна) стала п’ятою.

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Фото: ЛОДА