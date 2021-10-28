ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янка здобула «срібло» на чемпіонаті України з художньої гімнастики

Вероніка Рой

|

Львівська спортсменка Катерина Півторак здобула срібну медаль на чемпіонаті України з художньої гімнастики віком від 9 до 15 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Упродовж п’яти днів жовтня у Вінниці відбувався чемпіонат України з художньої гімнастики серед учнів. Майстерність у виконанні елементів демонстрували 263 учасниці з 15 областей України, зокрема Львівщини.

Найкращий результат продемонструвала львів’янка Катерина Півторак, яка посіла 2 місце у загальному заліку багатоборства (тренерки Г.Кочергіна Г. та Н.Пугач).

Реклама партнерів

Інші представниці Львівської області, які змагались у багатоборстві, вправах з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою увійшли в 10-ку кращих, зокрема Валерія Вєренцова (тренерка Тетяна Сподаренко) посіла четверте місце, а Вікторія Гринькевич (тренерка Г.Кочергіна) стала п’ятою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: ЛОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів