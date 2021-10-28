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Львів'ян запрошують у велоподорож Домажир – Верещиця

Аліса Белей

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У суботу, 30 жовтня, відбудеться безплатний велопробіг від Домажиру до Верещиці у рамках проєкту «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Організатори кажуть, що цей маршрут зможуть подолати як професіонали, так і новачки у велоспорті, адже відстань між стартовою та фінішною точками орієнтовно 25 км.

Кількість учасників обмежена – до 30 осіб, які повинні попередньо зареєструватися на подію. Реєстрація тут.

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Збір учасників в суботу, 30 жовтня, о 09:45 біля входу в ТЦ Forum Lviv на вулиці Під Дубом, 7Б.

Подія відбудеться із дотриманням всіх карантинних обмежень. Учасників допускатимуть до загальної колони за умови наявної однієї або двох вакцинацій.

Захід проводиться у рамках проєкту «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони», що реалізується гміною Замость у партнерстві з Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна», Департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

А також Яворівським національним природним парком, Любельським воєводством, Розточанським національним парком за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.

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Фото: google.com

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