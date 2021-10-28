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Біля Мостиськ 33-річний водій врізався в бетонний паркан: є постраждалі

Аліса Белей

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У середу, 27 жовтня, у селі Чижевичі, водій не впорався з керуванням та в’їхав у в бетонну огорожу. Внаслідок ДТП травмувався водій та його 65-річний пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась близько 17:00 год у селі Чижевичі в Мостиського району на Львівщині. Водій автомобіля «ВАЗ 21213» не впорався з керуванням та в’їхав в бетонну опору огорожу.

Внаслідок ДТП травмувалась 33-річний водій та 65-річний пасажир. Рятувальники деблокували потерпілих з автомобіля та перенесли травмованого пасажира до карети швидкої допомоги.

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Після огляду лікарів, потерпілий водій від госпіталізації відмовився. Пасажира із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у Мостиську клінічну центральну районну лікарню.

Крім того, рятувальники відключили акумуляторну батарею в автомобілі, щоб запобігти його загорянню.

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС

 

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