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У Львові пройде акція зі збору крові для онкохворих та військових

Аліса Белей

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У вівторок, 2 листопада, відбудеться збір крові для онкохворих та військових. Акція відбудеться в межах проєкту «Я, Ніна» Яніни Соколової, за участі команди Фундації #ВАРТОЖИТИ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Так, з 09:00 до 13:00 у Будинку воїна на вулиці Володимира Короленка, 1а, львів’ян, ветеранів та волонтерів запрошують стати донорами крові.

Як розповідають організатори, за результатами шести попередніх зборів крові у Львові – 291 людина стала донорам. «Це означає, що разом вдалося  врятували 873 життя. З вашою допомогою ми мріємо збільшувати ці цифри щомісяця», – кажуть у Фундації.

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Для донорів крові слід зареєструватися за цим посиланням. Участь в заході можлива лише після реєстрації.

Про підготовку до кровоздавання, рекомендації та протипокази читайте тут.

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