У Кам’янці-Бузькій горіло деревообробне підприємство

Майже три десятки рятувальників гасили пожежу, яка спалахнула на території деревообробного підприємства у Кам’янці-Бузькій. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа сталась у середу вранці, 27 жовтня, орієнтовно о 06:55 год. на вул. Саксаганського, 6-А. Саме за цією адресою розташоване деревообробне підприємство «Скіфи». Тут на відкритій території спалахнула пожежа.

На місце події негайно прибули надзвичайники. Загасити полум’я вдалося силами 29 рятувальників лише о 08:38 год. Тобто на те, аби повністю ліквідувати пожежу, знадобились майже дві години.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Від знищення вдалося вберегти сировину на площі 1000 м кв.

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Причина виникнення займання наразі не відома, її встановлюють правоохоронці.

Додамо, що ПП «Скіфи» існує з 2002 року. Виготовляє в основному дерев’яні піддони, а також палетні борти, пресований кронштейн та інші елементи з деревини.

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