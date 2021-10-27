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У Бориславі 14-річний хлопець силою відбирав гроші та техніку в однолітків

Ольга Денисяка

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У Дрогобицькому районі 14-річного хлопця підозрюють у неодноразовому грабежі своїх ровесників. Він силою відбирав у підлітків гроші та техніку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили поліцейські, чотирнадцятирічний мешканець Борислава, застосовуючи погрози та фізичне насильство, відбирав у своїх ровесників гроші, мобільні телефони, інші гаджети, а також змушував купувати для нього різноманітні товари у магазині.

З кінця вересня до початку жовтня підозрюваний вчинив чотири пограбування. Його жертвами стали двоє його знайомих – п’ятнадцятирічних жителів міста Борислав.

В одному з випадків підозрюваний, погрожуючи фізичною розправою, пішов до знайомого до нього додому, де вкрав планшет Lenovo та навушники. За кілька днів, зустрівши того ж хлопця на вулиці, зловмисник побив його та відібрав мобільний телефон.

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В іншому випадку підозрюваний, погрожуючи фізичною розправою, вимагав  у свого знайомого тисячу гривень. Таких грошей хлопець не мав – тоді нападник змусив його зняти у банкоматі зі своєї картки та передати йому 200 гривень (більше готівки зняти не вдалось), а після цього – повів у магазин, де примусив розрахуватись за товар, який забрав собі. Після цього зловмисник ще й відібрав у своєї жертви мобільний телефон.

Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від чотирьох до шести років.

Триває досудове розслідування.

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