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Стриянина судитимуть за продаж наркотиків та зберігання боєприпасів

Аліса Белей

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Суд взяв під варту 46-річного стриянина, який продавав канабіс та зберігав вдома патрони до автомата Калашникова. Про це Львівському порталу відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Чоловік продавав канабіс наркозалежним жителям міста Стрий. Під час обшуку у квартирі зловмисника поліцейські виявили та вилучили екстракт канабісу та 40 патронів до автоматів системи Калашникова.

За клопотанням прокурора, за фактами незаконного збуту наркотичних засобів та їх зберіганні, а також придбанні та зберіганні  бойових припасів (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263  ККУ), суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує ув’язнення на строк від чотирьох до восьми років.

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