На підтримку сільгосподарств Львівщини виділять 20 млн грн

Понад 20 млн грн бюджетних коштів спрямують ще цього року на підтримку селянських фермерських господарств, кооперативів, виробників органічної продукції на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

За даними відомства, конкурсна комісія визначила учасників Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021-2025 роки.

Відтак підтримали 29 заявок за різними напрямками: пільгові кредити, відшкодування відсотків за залученими кредитами, підтримка селянських фермерських господарств, підтримка кооперативів, компенсації за вирощування нішевих культур, мікробіологічні засоби захисту рослин, підтримка учасників АТО/ООС, підтримка органічного виробництва. Цьогорічний обсяг фінансування, передбачений на реалізацію проєктів програмою становить 20 млн 328 тис. грн.

Реклама партнерів

Зокрема для надання пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів – 9 млн грн. За цим напрямком фінансову підтримку отримають два переможці конкурсу бізнес-планів, спрямованих на вирощування зернових та розвиток дрібного тваринництва.

Голова комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій Львівської обласної ради Юрій Раделицький зазначив, що така підтримка з обласного бюджету розвиватиме дрібні господарства.

«Один із конкурсантів – молодий підприємець, який претендує на отримання пільгового кредиту для розвитку власної кролеферми. Вирощування кролів – перспективний напрямок бізнесу, адже ринок ще не заповнений продукцією, конкуренція не висока і є можливість збільшувати поголів’я м’ясних порід», – зазначив Юрій Раделицький.

За словами голови Львівської обласної ради Юрія Холода, інвестиції з обласного бюджету повинні приносити користь громадам тому на майбутнє ретельно вираховуватимуть їхню економічну ефективність.

«Кошти на кожен проєкт з обласного бюджету йдуть в конкретну громаду. Тому перш за все нас цікавить розширення можливостей, адже ми вкладаємо у перспективні ідеї, які мають в майбутньому давати людям офіційні робочі місця, а бюджетам громад податкові надходження. Ці результати ми надалі будемо оцінювати та аналізувати, щоб вдосконалювати механізми реалізації обласних програм», – наголосив Юрій Холод.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.