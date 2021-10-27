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На хабарництві затримано прикордонника з Рави-Руської

Андрій Котенський

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Співробітники Служби безпеки України викрили інспектора прикордонного контролю митного пункту пропуску «Рава Руська» на систематичному вимаганні неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Оперативники встановили, що прикордонник налагодив механізм одержання хабарів від підприємців. За певну суму, в обхід митного законодавства, він допомагав комерсантам безперешкодно перевозити товари через «зелений коридор».

Правоохоронці затримали «комерсанта» під час чергового отримання хабаря.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії. Також перевіряється причетність інших співробітників Держприкордонслужби на предмет хабарництва.

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