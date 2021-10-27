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Мирослава Отковича поховають на Личаківському кладовищі

Ольга Денисяка

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Відомого художника та реставратора Мирослава Отковича поховають 28 жовтня на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону за  Мирославом Отковичем відбудеться у четвер, 28 жовтня, о 12:00 год. у храмі Пресвятої Тройці УГКЦ, що на вул. Тершаківців, 11а. Поховають його на 75-му полі Личаківського кладовища у родинному гробівці.

Нагадаємо, художник-аквареліст, реставратор, заслужений діяч мистецтв та народний художник України Мирослав Откович помер 26 жовтня на 75-му році життя.

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Мирослав Откович – художник-аквареліст, сценограф, реставратор, член Національної спілки художників України з 1980 року, заслужений діяч мистецтв України (2001), народний художник України (2009).

Ініціатор організації професійної реставраційної освіти у Львові (Львівський коледж декоративного та ужиткового мистецтва імені І. Труша та Львівська національна академія мистецтв). Автор проєкту «Реставрація іконостаса з церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський», авторства Йова Кондзелевича (Богородчанський іконостас) – пам’ятки мистецтва національного значення.

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