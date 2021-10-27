Болгарія з 30 жовтня закриває в'їзд для українців

Болгарія віднесла Україну до списку країн із так званої «червоної зони», де є високий рівень зараження коронавірусом, а відтак в’їзд для українців буде закрито. Відповідну інформацію підтвердило посольство України в Болгарії, повідомляє Європейська правда.

«З 30 жовтня 2021 року на територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії і члени їхніх сімей», – заявили в посольстві.

Вищезазначені особи допускаються на територію Болгарії після пред’явлення дійсного цифрового COVID-сертифіката ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби або аналогічного документа, одночасно з негативним результатом ПЦР-тесту на COVID-19, який зроблений за 72 години до в’їзду.

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Діти віком від 12 до 18 років, які в’їжджають на територію Болгарії з країни, внесеної в червону зону, мають пред’явити негативний результат ПЦР-тесту на COVID-19, який зроблений за 72 години до в’їзду в країну та сертифікований дійсним цифровим COVID-сертифікатом ЄС про тестування на COVID-19 або аналогічним документом, що містить ті самі дані.

У разі ненадання такого документа вищезгадані особи мають перебувати на 10-денному карантині. Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання документів щодо COVID-19.

Як відомо Болгарія має найнижчий рівень вакцинації серед країн ЄС. У цій країні фіксують рекордну кількість добових смертей і зараження коронавірусом.

Україна має залишитися як мінімум ще на два тижні у списку третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд.

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