Біля Турки перекинулась вантажівка: постраждали двоє людей

На трасі біля Турки перекинулась вантажівка. Внаслідок автопригоди травмувався водій та його 22-річний пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у вівторок, 26 жовтня, орієнтовно о 22:50 год. на трасі Львів – Самбір –Ужгород біля Турки.

Тут 52-річний львів’янин за вантажівкою MAN не впорався з керуванням, злетів у кювет та перекинувся. Внаслідок автопригоди постраждав сам водій та його 22-річний пасажир, мешканець Львівщини. Обох із різними травмами забрали у лікарню.

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Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.

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