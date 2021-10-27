Біля Мостиськ електричка насмерть збила людину

На залізничному перегоні біля Мостиськ електричка збила 66-річного чоловіка. Він не вижив. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок стався у вівторок, 26 жовтня, орієнтовно о 19:45 год. на залізничному перегоні «Мостиська-1 – Мостиська-2». Тут електричка насмерть збила чоловіка.

Попередньо встановлено, що водій електропоїзда «Львів – Мостиська-2», побачивши людину, негайно почав екстрено гальмувати, проте зупинити потяг не вдалося. Від отриманих травм 66-річний чоловік, житель села Шегині, загинув.

Рух електрички був затриманий на 3 години. Наразі всі деталі події встановлюються.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.