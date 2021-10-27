150 онкохворих жінок з України безкоштовно прооперують в Польщі

Шпиталь Шептицького започаткував проєкт, у рамках якого жінок з онкологією шийки матки або ендометрію скеровуватимуть на безкоштовні операції до Польщі на високоточному обладнанні Da Vinci. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Медична директорка шпиталю Роксолана Вельгуш розповіла, що операція та післяопераційний період будуть безкоштовними. Оперативне втручання відбуватиметься на сучасному обладнанні Da Vinci, завдяки чому пацієнтки зможуть вже за декілька днів повертатись додому.

«Операції відбуватимуться у клініці наших партнерів у Польщі. Операція та післяопераційний період будуть безкоштовними. Таким чином, ми зможемо допомогти багатьом жінкам, які мають онкологічне захворювання. Наш лікар-онколог буде робити вибірку саме за цим діагнозом, а вже тоді ми будемо скеровувати в Польщу на оперативне втручання, яке відбуватиметься на сучасному обладнанні Da Vinci, що є дуже точним, дає найменші ризики розвитку післяопераційних та операційних ускладнень. Після таких втручань пацієнти дуже швидко одужують і буквально вже за кілька днів можуть повертатися додому».

Жінки, які мають онкологію, можуть заповнити відповідну анкету за цим посиланням. Потім лікар-онколог цю заявку перегляне, опісля цих пацієнтів запросять у шпиталь, де, за необхідності, їх дообстежать. Вже після цього відбудеться остаточна вибірка і пацієнти поїдуть до Польщі. За кордоном їх відразу зустрінуть працівники закордонного шпиталю і супроводжуватимуть. Загалом отримають таку послугу лікування у Польщі 150 жінок, згідно з вимогами проєкту.

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Христина Келеман керівниця відділу розвитку Шпиталю Шептицького, повідомила, як саме знайти більш детальну інформацію про цю програму:

«Інформацію, щодо нашого проєкту щодо допомоги жінкам, які мають необхідність у лікуванні онкозахворювання, можна знайти на сайті Шпиталю Шептицького у розділі «проєкти», а також у соцмережах. Створена спеціальна гугл-форма, де пацієнти зможуть завантажити свої документи, що спростить лікарю зробити першопочатковий висновок, чи жінка може взяти участь у цій програмі».

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