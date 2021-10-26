З історичних будинків у центрі Львова демонтують незаконно встановленні кондиціонери

У центральній частині Львова з фасадів історичних будинків демонтували 19 незаконно встановлених кондиціонерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомила керуюча справами виконавчого комітету Львівської міськради Наталія Алєксєєва, 16 кондиціонерів власники зняли добровільно, а три пристрої комунальник демонтували примусово за розпорядженнями районних адміністрацій.

«На сьогодні на вул. Дж. Дудаєва, в четвертому будинку, незаконно «вліпили» пристрої для кондиціонування. Управління охорони історичного середовища видало припис про демонтаж. Згідно із законом України «Про охорону культурної спадщини», власники мають зняти кондиціонери, адже будинок має охоронний номер 4399-Лв і є спільною історичною спадщиною», – зазначила вона.

Реклама партнерів

Також Наталія Алєксєєва зазначає, що кондиціонери за жодних умов не можуть бути на фасадах історичних будівель. У таких місцях власники повинні знайти інший спосіб охолодження або ж встановити техпристрої по-іншому – тобто на балконі, в технічних приміщеннях тощо і без пошкодження фасаду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР