Курсантка Академії сухопутних військ здобула чотири «золота» на чемпіонаті світу з гирьового спорту

19-річна Анжеліка Намєснік, курсантка Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, виборола відразу шість медалей на чемпіонаті світу з гирьового спорту: 4 золоті та 2 срібні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військового вишу.

Юна спортсменка, яка здобуває фах військового інженера, виборола на міжнародних змаганнях одразу 4 золоті та 2 срібні медалі.

Майбутня офіцерка Збройних Сил України посіла перше місце в естафеті у поштовху гир від грудей серед дорослих, у поштовху гир за довгим циклом серед юніорів, а серед дорослих стала віцечемпіонкою, як і в естафеті у поштовху гир за довгим циклом. У сумі ж двоборства Анжеліка виборола золото як серед дорослих, так і серед юніорів.

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Окрім того, на світовій першості Анжеліка виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.

«Від себе особисто та від всього колективу Національної академії сухопутних військ сердечно вітаю Анжеліку Намєснік із черговим спортивним тріумфом світового рівня. Вдячній їй, її наставникам та тренерам за високі результати. Зичу нашій чемпіонці нових звершень на спортивній та професійній нивах!», – привітав чемпіонку начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

Зазначимо, чемпіонат світу з гирьового спорту проходив цими днями у Будапешті. Участь у міжнародних змаганнях взяли 460 спортсменів із 32 країн світу.

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