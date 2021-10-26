Конфлікт через дорогу у Солонці чоловік взявся «вирішувати» пістолетом

У селі Солонка, що відразу біля Львова, між двома чоловіками виник конфлікт через користування дорогою. Згодом один із них вирішив обстріляти трактор свого опонента. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Інцидент стався в понеділок, 25 жовтня, у на території садівничого товариства у селі Солонка. Тут між 46-річним місцевим мешканцем і 43-річним жителем Зубри стався конфлікт через користування дорогою.

В ході суперечки старший чоловік вирішив обстріляти трактор свого опонента. На місце події прибула слідчо-оперативна група. У жителя Солонки вилучили заряджений пістолет «Форт-17».

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Фігуранта справи вже затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідство триває.

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