Біля Львова 25-річний хлопець задушив пенсіонерку

У селі Муроване біля Львова під час сварки хлопець задушив 70-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

25 жовтня у поліцію повідомили про тіло 70-річної жінки, яке без ознак життя, виявили в її квартирі у селі Муроване Львівського району. Про подію повідомила донька померлої.

Правоохоронці виїхали на місце. На тілі жінки виявили ознаки насильницької смерті. Як в подальшому встановили медики, жінка була задушена.

Згодом поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 25-річний мешканець села Муроване. 22 жовтня близько 20:30 год. між ним і загиблою виник конфлікт, під час якого зловмисник вдарив жінку, а коли вона впала на підлогу – задушив рушником, після чого втік з місця події.

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Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

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