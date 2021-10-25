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У Трускавці посеред вулиці чоловік влаштував стрілянину

Аліса Белей

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У Трускавці 43-річний чоловік посеред вулиці влаштував стрілянину. Про це Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у неділю ввечері, 24 жовтня. Очевидці повідомили в поліцію, що невідомий стріляє із пістолета на вулиці Соломії Крушельницької.

Коли на місце події прибули правоохоронці, вони з’ясували, що стріляв 43-річний місцевий мешканець.

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Поліцейські вилучили у нього травматичний пістолет та гумові кулі. Правоохоронці зазначають, що чоловік мав на нього дозвіл. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Власника зброї правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 174 (за стрільбу з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) КУ.

Чоловік виплатить штраф від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.

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