У Дрогобичі затримали серійного крадія

У Дрогобичі на Львівщини поліцейські викрили 27-річного зловмисника, який скоїв щонайменше шість крадіжок з магазинів протягом місяця. Тепер місцевому мешканцю загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Як встановили правоохоронці, протягом останнього місяця раніше судимий 27-річний зловмисник неодноразово викрадав з прилавків торгівельних закладів Дрогобича різноманітні товари, частину з яких пізніше продавав.
Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Досудове розслідування триває.
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Ольга Денисяка