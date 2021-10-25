У Бернардинському дворику у Львові відреставрують криницю

Наступного року планують відреставрувати криницю, що у Бернардинському дворику (подвір’я церкви св. Андрія). Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, роботи виконуватимуть в межах українсько-польської програми «Збереження спільної культурної спадщини». Роботи планують розпочати наступного року.

«Тут поставили риштування і фахівці досліджують розписи на куполі. Вони у дуже поганому стані. Після досліджень риштування на зиму заберемо, а вже наступного року плануємо розпочати тут реставраційні роботи», – сказала Лілія Онищенко.

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Фото: ЛМР