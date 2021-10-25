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Пів сотні вулиць Львова 26 жовтня будуть без води

Вероніка Рой

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У вівторок, 26 жовтня, через ремонтні роботи частина Личаківського, Сихівського і Галицького районі Львова будуть без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал».

Завтра проводитимуть роботи із перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Зеленій, 252 (авторинок). У зв’язку з цим з 10:00 год. і до 22:00 год. буде припинено подачу води в Личаківський, Сихівський і Галицький райони міста.

Без води будуть такі вулиці:

  • Пасіки Галицькі,
  • Півколо,
  • Жасминова,
  • Керченська,
  • Зелена (№111-161, 210-130),
  • Липова Алея, Бучми,
  • Кримська,
  • Стуса (№21-57, 4-38),
  • Меблярська,
  • Дністерська,
  • Білоцерківська,
  • Дунайська,
  • Раковського,
  • Орлина,
  • Радість,
  • Вигін,
  • Свидницького,
  • Бузкова,
  • Сливова,
  • Шахтарська,
  • Листопадна,
  • Танячкевича,
  • Віденська,
  • Героїв Крут,
  • Литвиненка,
  • Угорська,
  • Кам’янецька,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Луганська,
  • Персенківка,
  • Хортицька,
  • Колійна,
  • Гостинна,
  • Рожева,
  • Бережанська,
  • Рахівська,
  • Колодзінського,
  • пр. Червоної Калини (№1-57а, 2-30),
  • Бруснична,
  • Рядова,
  • Ромашкова,
  • Козловського,
  • Сусідня,
  • Рівнинна,
  • Вітрякова,
  • Росиста,
  • Райдужна,
  • Довженка,
  • Манастирського,
  • Зубрівська (№2-24),
  • Навроцького,
  • Дж. Вашингтона (№7б, 7в).

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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Стабільне водопостачання очікується 27 жовтня з 06:00 год.

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