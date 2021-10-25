Пів сотні вулиць Львова 26 жовтня будуть без води

У вівторок, 26 жовтня, через ремонтні роботи частина Личаківського, Сихівського і Галицького районі Львова будуть без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал».
Завтра проводитимуть роботи із перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Зеленій, 252 (авторинок). У зв’язку з цим з 10:00 год. і до 22:00 год. буде припинено подачу води в Личаківський, Сихівський і Галицький райони міста.
Без води будуть такі вулиці:
- Пасіки Галицькі,
- Півколо,
- Жасминова,
- Керченська,
- Зелена (№111-161, 210-130),
- Липова Алея, Бучми,
- Кримська,
- Стуса (№21-57, 4-38),
- Меблярська,
- Дністерська,
- Білоцерківська,
- Дунайська,
- Раковського,
- Орлина,
- Радість,
- Вигін,
- Свидницького,
- Бузкова,
- Сливова,
- Шахтарська,
- Листопадна,
- Танячкевича,
- Віденська,
- Героїв Крут,
- Литвиненка,
- Угорська,
- Кам’янецька,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Луганська,
- Персенківка,
- Хортицька,
- Колійна,
- Гостинна,
- Рожева,
- Бережанська,
- Рахівська,
- Колодзінського,
- пр. Червоної Калини (№1-57а, 2-30),
- Бруснична,
- Рядова,
- Ромашкова,
- Козловського,
- Сусідня,
- Рівнинна,
- Вітрякова,
- Росиста,
- Райдужна,
- Довженка,
- Манастирського,
- Зубрівська (№2-24),
- Навроцького,
- Дж. Вашингтона (№7б, 7в).
Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
Стабільне водопостачання очікується 27 жовтня з 06:00 год.
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Вероніка Рой