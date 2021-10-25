Пів сотні вулиць Львова 26 жовтня будуть без води

У вівторок, 26 жовтня, через ремонтні роботи частина Личаківського, Сихівського і Галицького районі Львова будуть без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал».

Завтра проводитимуть роботи із перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Зеленій, 252 (авторинок). У зв’язку з цим з 10:00 год. і до 22:00 год. буде припинено подачу води в Личаківський, Сихівський і Галицький райони міста.

Без води будуть такі вулиці:

Пасіки Галицькі,

Півколо,

Жасминова,

Керченська,

Зелена (№111-161, 210-130),

Липова Алея, Бучми,

Кримська,

Стуса (№21-57, 4-38),

Меблярська,

Дністерська,

Білоцерківська,

Дунайська,

Раковського,

Орлина,

Радість,

Вигін,

Свидницького,

Бузкова,

Сливова,

Шахтарська,

Листопадна,

Танячкевича,

Віденська,

Героїв Крут,

Литвиненка,

Угорська,

Кам’янецька,

Сумська,

Тернопільська,

Луганська,

Персенківка,

Хортицька,

Колійна,

Гостинна,

Рожева,

Бережанська,

Рахівська,

Колодзінського,

пр. Червоної Калини (№1-57а, 2-30),

Бруснична,

Рядова,

Ромашкова,

Козловського,

Сусідня,

Рівнинна,

Вітрякова,

Росиста,

Райдужна,

Довженка,

Манастирського,

Зубрівська (№2-24),

Навроцького,

Дж. Вашингтона (№7б, 7в).

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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Стабільне водопостачання очікується 27 жовтня з 06:00 год.

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