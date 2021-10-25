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На Львівщині планують створити реабілітаційний центр для ветеранів

Аліса Белей

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У 2023 році на Львівщині планують створити сучасний регіональний центр медичного забезпечення та психологічної реабілітації для військовослужбовців та ветеранів війни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Як розповіла Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, у 2023 році у кожній області будуть створені сучасні реабілітаційні центри для ветеранів.

«Дуже важливо, що держава активно реалізовує ветеранську політику. Ми хочемо пріоритезувати питання психологічної та медичної реабілітації для захисників України.

Наша система має пострадянську інерцію – від початку війни досі не створено єдиної системи реабілітації для захисників. Однак 13 жовтня вийшов Указ Президента, яким передбачено створення у 2023 році сучасних реабілітаційних центрів у кожній області, які надаватимуть послуги ветеранам», – зазначила очільниця Мінветеренів.

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