Львівщина вже на 40% виконала осінній призов

На Львівщині з початку жовтня триває осінній призов. За час до лав ЗСУ відправили майже 40% призовників. Про це йдеться на сторінці обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

З 1 жовтня в Україні розпочалася осіння призовна кампанія на строкову військову службу. Триватиме він до грудня. В рамках призову до армії заберуть 648 мешканців Львівщини.

За майже місяць до війська з Львівщини вирушило 258 осіб. Станом на сьогодні область вже виконала осінній призов на 39,8%.

В обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки нагадують, що призовний вік громадян на військову строкову службу становить 18 – 27 років. Термін проходження служби: рік – для юнаків з вищою освітою, півтора року – для громадян без вищої освіти.

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Перед відправкою на обласний збірний пункт усіх призовників було перевірено експрес-тестом на визначення антигену.

За ухилення від призову та неявку на призовну дільницю передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

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