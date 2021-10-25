ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина вже на 40% виконала осінній призов

Вероніка Рой

|

На Львівщині з початку жовтня триває осінній призов. За час до лав ЗСУ відправили майже 40% призовників. Про це йдеться на сторінці обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

З 1 жовтня в Україні розпочалася осіння призовна кампанія на строкову військову службу. Триватиме він до грудня. В рамках призову до армії заберуть 648 мешканців Львівщини.

За майже місяць до війська з Львівщини вирушило 258 осіб. Станом на сьогодні область вже виконала осінній призов на 39,8%.

В обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки нагадують, що призовний вік громадян на військову строкову службу становить 18 – 27 років. Термін проходження служби: рік – для юнаків з вищою освітою, півтора року – для громадян без вищої освіти.

Реклама партнерів

Перед відправкою на обласний збірний пункт усіх призовників було перевірено експрес-тестом на визначення антигену.

За ухилення від призову та неявку на призовну дільницю передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів