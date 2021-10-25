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Біля Буська п’яний водій скоїв ДТП

Наталя Дуляба

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У нічному автозіткненні біля Буська постраждали два водії, один із них був п’яний. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у неділю вночі, 24 жовтня, о 03:30 год. на дорозі між селищем Красне та Буськом у Золочівському районі. Тут 18-річний водій автомобіля Opel Zafira, житель Буська, зіткнувся з Ford Fusion під керуванням 28-річного мешканця Золочівського району.

Встановлено, що на момент аварії водій Ford Fusion перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Внаслідок зіткнення постраждали обидва водії. Їх із різними травмами забрали в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – до трьох років позбавлення волі із позбавленням водійських прав від трьох до п’яти років. Наразі триває слідство.

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