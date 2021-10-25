26-річний мешканець Стрийщини вбив власну матір

23 жовтня у Стрийському районі Львівщини поліцейські затримали 26-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві власної матері. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, близько 22:00 год. 26-річний мешканець одного з сіл Стрийського району повідомив у поліцію про те, що, повернувшись додому, він виявив у будинку тіло своєї 60-річної матері без ознак життя зі слідами насильницької смерті.

Правоохоронці виявили на потилиці загиблої рубані рани. Як в подальшому встановили медики, саме ці тілесні ушкодження і стали причиною смерті жінки.

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Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний син загиблої, який і повідомив про «знайдене» в будинку тіло у поліцію. Того дня близько восьмої години ранку, під час конфлікту, він тричі вдарив свою матір сокирою в ділянку потилиці, спричинивши їй смертельні тілесні ушкодження, від яких жінка померла на місці події.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на терімн від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція