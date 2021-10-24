У Львові відреставрували частину вежі аттика колишнього монастиря бенедиктинок

У Львові відреставрували частину вежі аттика колишнього костелу сестер-бенедиктинок, що на вул. Вічевій, 2. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомляє начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, цього року відновили дві сторони вежі аттика колишнього костелу сестер-бенедиктинок. Зокрема, втрачені елементи фігур були доповнені, укріплені, очищені від біонаростів та захищені.

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«Вежа монастиря бенедиктинок квадратна і аттик зі всіх боків має фігури, елементи декору. Вони в дуже поганому стані, багато втрачених елементів. Також там є сліди куль. Очевидно, у відомі нам часи, це були добрі мішені, щоб вправлятися у стрільбі. Це ми залишили для історії», – зазначила посадовиця.

Вона зауважила, що наступного року проведуть реставрацію ще двох інших сторін.

«Також на храмі, в ніші, є прекрасна скульптура ангела, яка, сподіваюсь, теж буде відреставрована наступного року», – додала Лілія Онищенко.

Роботи з реставрації частини вежі аттика виконували польські та українські реставратори, а фінансував їх фонд «Полоніка» у межах програми «Збереження спільної культурної спадщини».

Костел Усіх Святих і монастир бенедиктинок — памʼятка архітектури національного значення. Нині монастирський комплекс належить згромадженню сестер студиток і називається Храм Усіх Святих і монастир Покрови Пресвятої Богородиці сестер студиток.

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Фото: ЛМР