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Реконструкцію корпусу лікарні у Городку завершать наступного року

Вероніка Рой

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У 2022 році обіцяють завершити реконструкції частини будівлі Городоцької центральної лікарні. Проєкт реконструкції намагаються втілити у життя ще 2014 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Як повідомила глова Львівської обласної ради Ірина Гримак, зараз у лікарні завершується реконструкція окремого корпусу, де планують розмістити сучасне приймальне відділення, лабораторію, реанімацію, комп’ютерну томографію, неврологічне та терапевтичне відділення.

«Цей об’єкт був довгобудом, який багато років простоював і роботи тут не велися. Городоччина потребує саме такої лікарні», – зазначила Ірина Гримак.

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За словами підрядної організації, будівельні роботи завершать через місяць, і надалі корпус можна буде облаштовувати як медичну установу, щоб наступного року отримати повноцінну лікарню.

Очільник Городоцької міської територіальної громади Володимир Ременяк розповів, що проект реконструкції частини будівлі Городоцької центральної лікарні розпочато в 2014-2015 роках.

«Цей об’єкт за соціальною значимістю – один з основних для громади, бо він обслуговуватиме 40 тисяч її мешканців. Розраховуємо приблизно на додаткових 60 ліжкомісць, більшість з яких буде забезпечено подачею кисню», – поінформував Володимир Ременяк.

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Фото: ЛОР

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