Під колесами автобуса на Львівщині загинула 57-річна жінка

У суботу, 23 жовтня, у селі Вирів, що неподалік Кам’янки-Бузької, автобус наїхав на 57-річну жінку-пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 19:56 у селі Вирів на трасі Велике Колодно-Вирів 58-річний водій автобусу «БАЗ А07914» наїхав на пішохода. Постраждалою виявилася 57-річна села Вирів.

Жінка від отриманих травм померла на місці події. Обставини події встановлюються.

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