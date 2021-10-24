Два львівські медкзаклади потрапили у ТОП-10 найкращих в Україні

Львівський обласний перинатальний центр та Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова потрапили у ТОП-10 кращих найкращих лікарень в Україні за версією Public Health Awards. Про це повідомляє Львівський портал.

Головна медична подія України відбулася у Києві у Міжнародному виставковому центрі. До столиці з’їхалися провідні колективи із різних медзакладів України.

Як повідомила директорка перинатального центру Марія Малачинська, під час визначення кращих медзакладів України враховувалися 25 різних показників якості роботи.

«Львівський обласний клінічний перинатальний центр – в ТОП-10 найкращих спеціалізованих медичних закладів України за версією Public Health Awards 2021! Враховувалося 25 різних показників якості роботи медичних закладів, зокрема якість надання медичних послуг, стратегія розвитку, ключові показники ефективності фахівців, сервіс медичного закладу, комунікації, інклюзивність, показники співпраці з громадою. Шановні майбутні батьки, наша команда постійно працює над удосконаленням і розвитком. Дякуємо організаторам та експертам!», – написала на своїй сторінці у Facebook Марія Малачинська.

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В десятку найкращих медзакладів потрапила і Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова.

«Лікарня швидкої допомоги увійшла у топ-10 кращих закладів спеціалізованої медичної допомоги в Україні за версією «PUBLIC HEALTH»! Ми стали одними з найкращих серед закладів спеціалізованої медичної допомоги! І це надихає нас вдосконалюватися та ставати кращими у порятунку життя і надалі. Щиро дякуємо за таку високу оцінку нашої роботи! Вперед до реалізації багатьох інших наших цілей», – прокоментували у лікарні швидкої медичної допомоги.

Public Health Awards – відзнака для прогресивних команд медичних закладів та лідерів у сфері охорони здоров’я, які прагнуть вдосконалення якості медичної допомоги в Україні. Місія відзнаки – об’єднання найкращих медичних закладів та спеціалістів для формування якісних орієнтирів, популяризація успішних практик в сфері надання медичних послуг України та мотивації до розвитку.

Відзнаку заснувало цьогоріч ДП «Прем’єр Експо» (входить до складу Hyve Group, Великобританія) під егідою Міжнародної медичної виставки Public Health.

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Фото: Марія Малачинська, лікарня швидкої допомоги