Після зіткнення з огорожею біля Радехова двох постраждалих доправили до лікарні гелікоптером

У неділю, 24 жовтня, у селі Руденко, що неподалік Радехова, автомобіль Opel Astra врізався в бетонну огорожу. У результаті аварії водій та пасажирка авто, яких гелікоптером доправили до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

ДТП в селі Руденко Червоноградського району сталася близько 12:41 год. Попередньо відомо, що 34-річний водій автомобіля Opel Astra не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною огорожею.

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До місця події виїхали рятувальники. На момент прибуття надзвичайників у деформованій автівці знаходився затиснутий водій. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували потерпілого та передали медикам.

Загалом у ДТП травмовано водія автомобіля та 37-річну пасажирку.

Як повідомила речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва, обох постраждалих гелікоптером доставили до лікарні швидкої медичної допомоги.

Чоловік отримав важку травму голову, а також мав масивну кровотечу. У жінки була підозра на травму хребта та внутрішню кровотечу.

«Гелікоптер госпіталізував чоловіка, якого довелося вивільняти із автомобіля за допомогою надзвичайників, в лікарню швидкої допомоги. Потерпілого з важкою травмою голови та масивною кровотечею повітрям транспортували до Львова. Другу потерпілу – жінку з підозрою на травму хребта та внутрішньою кровотечею – бригада довезла до Буська, де за нею повернувся зі Львова вертоліт. Пацієнтку теж перевезено в ЛШМД», – зазначила Тетяна Андрєєва.

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Фото: ДСНС