У Львові висадили «Сад здоров’я»

У суботу, 23 жовтня, у Львові проходить глобальний екологічний проєкт «Greening the Planet». У його межах на території Клінічної лікарні швидкої допомоги створили новий екопростір під назвою «Сад Здоров’я». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, біля лікарні висадили близько 200 саджанців. Здебільшого це фітонциди: сосни, ялівець, ялина, гінго, аронія, райські яблуні та інші сорти дерев та чагарників. Планується, що сад буде динамічним і тактильним. В майбутньому він налічуватиме орієнтовно 1500 – 1800 дерев.

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Місія саду – покращення фізичного та ментального здоров’я відвідувачів та пацієнтів лікарні.

«Ми довго думали, як назвати цей сад, було багато різних пропозицій, різних ініціатив, але зараз лікарня об’єднує всіх людей. Тому ми вирішили назвати цей сад – сад здоров’я, тому що всі хочуть мати здоров’я. Напевно, це найкраща назва, яку можна було придумати, і ця лікарня даруватиме всім здоров’я», – зауважив керівник лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

Проєкт «Greening the Planet» у Львові втілювали не лише біля лікарні швидкої допомоги.Головними локаціями озеленення стали центр міста, зокрема вул. Театральна, пл. Соборна, Бернардинський сад, пл. Ринок, пр. Свободи, пл. Підкови.

У центральній частині міста висадили 30 саджанців. Серед сортів – липа, клен, гіркокаштан, груша калері, тюльпанове дерево.

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Фото: ЛМР