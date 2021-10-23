Ще дві області перейшли до «червоної» зони карантину

З вівторка, 26 вересня, Рівненська Миколаївські області переходять до «червоної» зони епіднебезпеки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Рівненська та Миколаївська області увійдуть до «червоної» зони карантину через загрозливу ситуацію із поширення коронавірусної хвороби та недостатні темпи вакцинації проти COVID-19.
Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні. Зокрема, забороняється:
- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат.
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Вероніка Рой