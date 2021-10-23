Під час пожежі Белзі загинув 38-річний чоловік

У п’ятницю, 22 жовтня, у місті Белз Черноградського районі сталася пожежа у квартирі житлового будинку, під час якої загинув 38-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Інформація про пожежу в квартирі двоповерхового дерев’яного житлового будинку на вул. Грушевського, 2 у місті Белз надійшла близько 15:44 год.

Вогнем знищено речі домашнього вжитк. Також на місці пожежі виявлено тіло 38-річного місцевого мешканця.

Обставини події встановлюються.

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