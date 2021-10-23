На Львівщині прогнозують нічні заморозки

У неділю, 24 жовтня, у Львівській області вночі можливі заморозки. Вдень температура повітря підніметься до +10 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в Львівському гідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра в області буде хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер західний, 7 – 12 м/с.

Температура вночі становитиме від 2° морозу до 3° тепла, а вдень – 5-10° тепла.

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