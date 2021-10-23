Квітковий дар

Квіти завжди були даром, який багато розповідав без слів. При цьому квіти можуть бути як самостійним даром, так і барвистим доповненням до головного подарунка. Але є й інші, які служать вираженням почуттів, є словами подяки і захоплення.

Мініатюрні квіткові композиції

Кожна людина може купити квіти у Львові в нашій квіткової майстерні Dicentra, а професійні флористи допоможуть вибрати найвишуканіший подарунок для вираження подяки або найщиріших почуттів. До такого подарунку відноситься, маленький, але зі смаком підібраний букет-комплімент:

Такі букети ідеально підходять як знак зацікавленості на першому побаченні;

Також для корпоративних заходів, коли увагу потрібно приділити багатьом відразу, а виділяти когось особливо не можна;

Букет в знак подяки не порушить правил етикету і обов’язково залишить приємне враження, навіть у малознайомих людей;

Мініатюрні букети створюють загальний настрій, не перетягуючи на себе особливої ​​уваги, тому їх вважають прекрасними супутниками на багатьох заходах;

Красиво виглядають міні-букети в дитячих руках, як подарунок вчителю або вихователю, при все своєї акуратності, вони не позбавлені чарівності і стилю

Такі букети-компліменти не залишать нікого байдужим.

Доставка букета і радості

Доставка квітів особливо допомагає робити сюрпризи. Флористи бутика Dicentra складають чудові квіткові композиції, а кур’єри нашого салону доставляють їх в будь-яку точку Києва в точний час, цілодобово і абсолютно безкоштовно (при замовленні букета від 500 гривень).

при замовленні до 500 гривень, в денний період з 8:00 до 22:00 вартість доставки складе – 70 гривень;

при доставці на точний час (варто лише вказати час і адресу одержувача) вартість доставки – 100 гривень;

250 гривень буде коштувати доставка в нічний час з 22:00 до 8:00 (для доставки в нічний період замовлення потрібно зробити до 20:00);

При замовленні від 500 гривень – доставка безкоштовна

Квіткову композицію ми із задоволенням можемо доповнити декором, наприклад, у вигляді фольгованих кульок, листівкою, десертами ручної роботи і іншим декором. Ми допоможемо підібрати букет і декор до нього в залежності від вашого бюджету і приводу, щоб подарунок приніс вашій близькій людині тільки позитивні емоції. Замовляйте букет в Dicentra прямо зараз!

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