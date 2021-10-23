Біля Львова відреставрують 265-річну церкву

На хуторі Гомулець, що біля Львова, відреставрують церкву святої Трійці – пам’ятку архітектури національного значення. Церкві – 265 років і вона збережена у майже незмінному вигляді та вже років 20 потребує комплексних реставраційних робіт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Розпочати реставрацію планують найближчим часом, проте основні роботи будуть виконані у наступному році.

«Це дуже гарна церковця, збережена у майже незмінному вигляді. Тільки прибудовано притвор, але це теж було дуже давно. Ну і змінено покриття – замість гонту тут бляха. Хоча частина цього автентичного гонту ще збереглась. В процесі реставрації церкві повернуть гонтове покриття. Вона не має фундаменту, стоїть на кам’яних стовпах, перехилена, тож треба її вирівняти. Прогнили дерев’яні бруси, на кутах – великі щілини, тут дуже холодно», – розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

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Крім того, передбачена і реставрація стінопису, якій передуватимуть дослідження.

«До реставрації стінопису ми залучили фахівців. Власне, цим займатиметься Андрій Почеква – викладач коледжу ім.Труша. До цих робіт хотіли приступати наступного тижня, але виникла досить несподівана проблема – у церкві немає електрики, і, відповідно, нема можливості підключити прилади для роботи. Тому мусимо чекати,- розповіла Лілія Онищенко.

Тендер на виконання робіт виграла компанія «В.Ф.Ф». Церква знаходиться у Львівській міській територіальній громаді. Тож на на реставраційні роботи на цей рік у міському бюджеті передбачили 1 млн грн, ще 200 тис. грн – субвенція з обласного бюджету.

Церква святої Трійці на хуторі Гомулець побудована у 1756 р. Нині вона пам’яткою архітектури місцевого значення. Церква складається з нави та гранчастого вівтаря зі сходу, виконана зі зрубу. Всі дахи, баня та стіни були покриті ґонтами. При західній стіні нави були розташовані хори. Пам’ятка зазнавала добудов. Також церкву неодноразово ремонтували, а дах покрили бляхою.

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Фото: ЛМР