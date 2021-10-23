Біля Городка автіка насмерть збила велосипедиста

У п’ятницю, 22 жовтня, біля села Черляни автомобіль «Фольксваген Гольф» наїхав на велосипедист, який загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася близько 18:30 год. біля села Черляни. Попередньо відомо, що 47-річний водій автівки «Фольксваген Гольф» наїхав на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.

59-річний водій двоколісного, мешканець села Залужани, від отриманих травм помер на місці події.

Обставини події встановлюються.

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