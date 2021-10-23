Алек Болдвін уперше прокоментував смерть операторки з України під час зйомок

Американський актор Алек Болдвін заявив, що вкрай шкодує через трагічну загибель операторки українського походження Галини Гатчинс і повністю співпрацює зі слідством. Це його перша реакція після випадку під час зйомок фільму «Іржа». Про це пише Громадське з посиланням на Twitter Болдвіна.

Гатчинс актор назвав «дружиною, матір’ю та нашою колегою, яку глибоко поважали».

«Я на зв’язку з її чоловіком, пропоную йому та сім’ї свою допомогу. Моє серце крається за чоловіка й сина Галини та всіх, хто її знав і любив», – написав Болдвін.

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Також актор наголосив, що «повністю співпрацює з правоохоронцями, які розслідують обставини трагедії».

Як відомо, 21 жовтня під час знімання фільму «Іржа» в Нью-Мексико Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета, внаслідок чого померла 42-річна операторка родом з України Галина Гатчинс і зазнав вогнепальних поранень 48-річний режисер Джоель Соуз.

Реквізитний пістолет, із якого голлівудський актор Алек Болдвін поранив операторку українського походження Галину Гатчинс та режисера Джоеля Соуза, був заряджений бойовим патроном, заявила профспілка IATSE Local 44, яка об’єднує фахівців із реквізиту.

Що відомо про Галину Гатчинс?

Гатчинс виросла на військовій базі за Полярним колом, вивчала журналістику в Києві й кіно в Лос-Анджелесі. Певний час працювала журналісткою-розслідувачкою для британських документальних фільмів.

Операторка брала участь у знімкуваннях кількох короткометражних фільмів. У 2019 році журнал American Cinematographer назвав Галину Гатчинс «новою зіркою» кінематографа.

У 2020 році вона почала працювати над стрічкою «Заклятий ворог» з Джо Манганьєлло у головній ролі. Актор називав її «неймовірно талановитою», «чудовою людиною» та казав: йому пощастило, що саме Гатчинс стала операторкою фільму.

МЗС України нам повідомило, що Гатчинс мала українське громадянство.

«Генеральне консульство України в Сан-Франциско з’ясовує обставини та взаємодіє з американськими правоохоронцями в контексті розслідування. Консули також встановлюють зв’язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу», — повідомив нам речник МЗС Олег Ніколенко.

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