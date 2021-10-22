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Актор Алек Болдвін на зйомках фільму випадково застрелив операторку з України

Вероніка Рой

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Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки «Rust» в Альбукерке. Загиблою виявилася 42-річна кінооператорка Галина Гатчінс, яка була українкою. Наразі розпочато розслідування. Про це повідомляє УП з посиланням на The Guardian.

Причиною трагедії став постріл із бутафорської зброї.

«Міс Гатчінс була гелікоптером доправлена до лікарні Університету Нью-Мексико, де лікарі констатували її смерть», – повідомив шериф.

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Поранений, режисер Джоель Сауза, перебуває в лікарні.

Зазначається, що Болдуїн добровільно погодився поспілкуватися зі слідчими. Жодних звинувачень наразі не висунуто, зйомки призупинили.

Галина Гатчінс вивчала міжнародну журналістику в Київському національному університеті. В 2015-му році вона закінчила American Film Institute та встигла попрацювати над такими картинами як «Blindfire», «Archenemy» та «Darlin». Журнал American Cinematographer у 2019-му проголосив Гатчінс новою зіркою американської кіноіндустрії.

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Фото: Getty Images

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