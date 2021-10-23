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Академія сухопутних військ здобула призові місця на престижних міжнародних виставках

Вероніка Рой

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Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здобула призові місця на престижних міжнародних виставках: «Інноватика в сучасній освіті» та WORLD EDU». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Нещодавно у Київському Палаці Спорту пройшли міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та виставка освіти за кордоном «WORLD EDU». Цьогоріч у виставках взяли участь 320 учасників із 21 регіону України, а також представники Литви, Греції, Чехії, Словаччини. Долучилася до них і Академія сухопутних військ.

За підсумками роботи поважних наукових форумів, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здобула нагороди в усіх конкурсах Міжнародної виставки, а саме:

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  • ГРАН-ПРІ «ЛІДЕР ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ» з врученням диплому та іменного кубка;
  • ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ ТА ДИПЛОМ у конкурсі тематичних наукових робіт в номінації: «STEM-напрями як інструмент підвищення якості інклюзивної освіти».

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Фото: Академія сухопутних військ

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