У пожежі на Львівщині врятували бабусю

Під час пожежі на Золочівщині вогнеборцям вдалося врятувати 70-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у четвер, 21 жовтня, орієнтовно о 23:57 год. у селі Мармузовичі, що неподалік Буська. Тут спалахнув цегляний житловий будинок.

Коли на місце прибули рятувальники, то з вікон уже вибивалось полум’я. Вони негайно приступили до розвідки та ліквідації пожежі.

У в задимленій кімнаті вогнеборці виявили 70-річну власницю, яка не могла самостійно відчинити двері. Надзвичайники виламали двері, вивели жінку на свіже повітря і передали медикам.

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Загасити пожежу у будинку вдалося о 00:39 год. силами п’ятьох рятувальників. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку, пошкодити стіни та перекриття.

Причина виникнення займання наразі встановлюється.

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