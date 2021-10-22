Сім'я у Львівському районі всиновила рідних брата та сестру

У місті Комарно Львівського району створили нову прийомну сім’ю. Вона виховуватиме двох дітей-сиріт віком 5 та 4 роки, які є рідним братом і сестрою. Крім того, сім’я має трьох власних дітей. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що прийомна сім’я пройшла курс підготовки кандидатів прийомні батьки у Львівському обласному центрі і рекомендована для включення до єдиного банку даних потенційних прийомних батьків.

Прийомна сім’я – сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Нагадаємо, що у Львівській області функціонує 80 прийомних сімей, в яких виховується 149 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

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Якщо ви сім’я, або особа, маєте досвід виховання дітей і бажаєте подарувати своє тепло дітям, які залишились без батьківської опіки та стати батьками-вихователями звертайтеся до служби у справах дітей за номером (032) 235-44-56 та Львівського обласного центру соціальних служб (032) 261-09-42.