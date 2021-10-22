На трасі Жовква-Ковель під колесами ВАЗу загинув велосипедист

У четвер, 21 жовтня, на трасі Жовква-Ковель легковик ВАЗ насмерть переїхав велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 18:50 год. на автодорозі Жовква-Ковель в селищі Гірник Червоноградського району. За даними поліції, що 37-річний водій автомобіля ВАЗ 21063 наїхав на велосипедиста. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події.

Обставини події та дані загиблого встановлюються.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

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Фото: поліція