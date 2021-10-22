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На ремонті даху народного дому на Золочівщині «нагріли» 160 тисяч

Аліса Белей

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На Львівщині судитимуть директора ТзОВ, який під час реконструкції даху одного із народних домів на Золочівщині незаконно привласнив понад 160 тис. грн. Про це Львівському порталу відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Так, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного керівника підприємства, за фактами заволодіння ним чужим майном (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідство встановило, що між підозрюваним та керівництвом народного дому у селі Новий Милятин Золочівського району, було укладено договір на проведення робіт з реконструкції даху.

Директор підприємства склав та підписав офіційні документи,  до яких записав неправдиві дані, вказавши значно завищену ціну використаних будівельних матеріалів.

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Тепер чоловіку загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів або виправні роботи на строк до двох років, або ув’язнення на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

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