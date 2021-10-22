МОН рекомендує студентам вчитись дистанційно до 15 листопада

Через погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус в Україні Міністерство освіти і науки рекомендує студентам навчатись в дистанційному режимі з 25 жовтня до 15 листопада. Про це в Телеграм-каналі повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Оскільки епідеміологічна ситуація з COVID-19 в країні погіршується, після відповідних консультацій з МОЗ МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління», – йдеться в повідомленні.

Щодо навчання в школах з наступного тижня, то воно буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

Міністр вкотре закликав всіх освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитись до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально і вакцинуватися.

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Нагадаємо, в кінці вересня Львівський національний університет ім. І. Франка перейшов на дистанційну форму навчання.

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