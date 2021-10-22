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Львівська прокуратура судитиметься з приватником за «Потелицький» заказник

Аліса Белей

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«Потелицький» заказник загальнодержавного значення незаконно передали у приватну власність. Тепер за ці землі судитиметься Жовківська окружна прокуратура. Про це Львівському порталу відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

На території Рава-Руської ТГ у межах регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя», який за рішенням ЮНЕСКО відноситься до транскордонного біосферного резерву, знаходиться заказник природно-заповідного фонду.

Прокуратура встановила, що землі цього заказника, всупереч вимогам природоохоронного законодавства, було передано у приватну власність. А саме на трьох земельних ділянках площею 2 га та вартістю 1,7 млн грн кожна, підприємець веде сільське господарство.

За законом землі природно-заповідного фонду знаходяться під особливою охороною держави та є обмеженими у цивільному обороті.  Для збереження флори та фауни та особливого клімату на цих територіях заборонена будь-яка господарська діяльність.

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Виявивши порушення, прокурори звернулись до суду з вимогою повернути землю у власність територіальної громади.

Довідка. Потелицький заказник – гідрологічний заказник загальнодержавного значення в Україні. Розташований серед пагорбів Розточчя, у Жовківському районі Львівської області, на захід від міста Рави-Руської та на північ від села Потелич (звідси й назва).

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