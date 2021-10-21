Оновлення застосунку «Вдома»: що змінилось

Тепер додаток треба встановлювати лише на 72 години до того моменту, поки особа не зробить ПЛР або тест на антиген. А регулярно проходити контроль за даними геолокації і робити селфі вже не треба. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Відповідно до оновленого тексту документу, українці, які повертаються з-за кордону та іноземці, які прибувають до України, і не мають свідоцтва чи сертифікату про вакцинацію, зобов’язані показати працівнику прикордонної служби активований додаток «Вдома».

Інакше – громадян України відправлятимуть на 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на територію України.

Для реєстрації у застосунку «Вдома» чи на офіційному порталі потрібно вказати наступні дані:

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Прізвище, ім’я, по батькові особи (за наявності); Серія та/або номер паспорта; Визначене особою місце самоізоляції; Засоби зв’язку (номер телефону);

Впродовж 72 годин до вищевказаних даних, в додаток має підтягнутися результат ПЛР або тесту на антиген, зроблений у верифікованих МОЗ лабораторіях України.

Якщо будь-який із тестів покаже негативний результат, застосунок «Вдома» можна видаляти. У випадку ж позитивного результату варто діяти за розробленими рекомендаціями, тобто – подзвонити своєму сімейному лікарю.

Водночас якщо особа з будь-яких причин не склала тест після перетину кордону, через 72 години додаток дезактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням в місці самоізоляції.

Викладені зміни набирають чинності з моменту офіційної публікації Постанови.

Нагадаємо, 9 квітня 2020 року в Україні запрацювала програма «Дій Вдома». Громадянам, які прибули з-за кордону, додаток надсилав повідомлення упродовж 14 днів, у відповідь на які треба буде робити селфі. Далі програма самостійно визначить місцеперебування людини та відправить у відповідні підстанції.

2 грудня 2020 року вийшла нова версія застосунку, яку перейменували на «Вдома». Так, нова версія застосунку передбачала: таймер на 24 години для досягнення користувачем місця самоізоляції; дію «Покинути місце самоізоляції»; функцію перевірки наявності симптомів; розділ «Інформатор про контактних осіб»; аналітику в регіонах та ін.

З 16 червня 2021 при поверненні в Україну з-за кордону більше не потрібно було завантажувати застосунок «Дій вдома». Таке рішення було ухвалено через те, що всі області України перейшли в «зелену» епідеміологічну зону.

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