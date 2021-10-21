ОСТАННІ НОВИНИ

Оновлення застосунку «Вдома»: що змінилось

Аліса Белей

|

Тепер додаток треба встановлювати лише на 72 години до того моменту, поки особа не зробить ПЛР або тест на антиген. А регулярно проходити контроль за даними геолокації і робити селфі вже не треба. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Відповідно до оновленого тексту документу, українці, які повертаються з-за кордону та іноземці, які прибувають до України, і не мають свідоцтва чи сертифікату про вакцинацію, зобов’язані показати працівнику прикордонної служби активований додаток «Вдома».

Інакше – громадян України відправлятимуть на 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на територію України.

Для реєстрації у застосунку «Вдома» чи на офіційному порталі потрібно вказати наступні дані:

Реклама партнерів
  1. Прізвище, ім’я, по батькові особи (за наявності);
  2. Серія та/або номер паспорта;
  3. Визначене особою місце самоізоляції;
  4. Засоби зв’язку (номер телефону);

Впродовж 72 годин до вищевказаних даних, в додаток має підтягнутися результат ПЛР або тесту на антиген, зроблений у верифікованих МОЗ лабораторіях України.

Якщо будь-який із тестів покаже негативний результат, застосунок «Вдома» можна видаляти. У випадку ж позитивного результату варто діяти за розробленими рекомендаціями, тобто – подзвонити своєму сімейному лікарю.

Водночас якщо особа з будь-яких причин не склала тест після перетину кордону, через 72 години додаток дезактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням в місці самоізоляції.

Викладені зміни набирають чинності з моменту офіційної публікації Постанови.

Нагадаємо, 9 квітня 2020 року в Україні запрацювала програма «Дій Вдома». Громадянам, які прибули з-за кордону, додаток надсилав повідомлення упродовж 14 днів, у відповідь на які треба буде робити селфі. Далі програма самостійно визначить місцеперебування людини та відправить у відповідні підстанції.

2 грудня 2020 року вийшла нова версія застосунку, яку перейменували на «Вдома». Так, нова версія застосунку  передбачала: таймер на 24 години для досягнення користувачем місця самоізоляції; дію «Покинути місце самоізоляції»; функцію перевірки наявності симптомів; розділ «Інформатор про контактних осіб»; аналітику в регіонах та ін.

З 16 червня 2021 при поверненні в Україну з-за кордону більше не потрібно було завантажувати застосунок «Дій вдома». Таке рішення було ухвалено через те, що всі області України перейшли в «зелену» епідеміологічну зону.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів