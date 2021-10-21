Неподалік площі Ринок у Львові сталася пожежа у кам’яниці. Є загиблий

У четвер, 21 жовтня, на вулиці Друкарській,3 у Львові, що неподалік площі Ринок, сталася пожежа у житловому будинку, під час якої загинув 77-річний чоловік. Цю інформацію Львівському порталу підтвердили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інформацію про пожежу у квартирі на четвертому поверсі кам’яниці на вулиці Друкарській,3 рятувальники отримали о 13:24 год. На місці події працювали надзвичайники, які під час розвідки в одній з кімнат виявили власника помешкання.

Його винесли на вулицю та передали медикам. Згодом лікаря констатували смерть 77-річного чоловіка.

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О 14:02 пожежу локалізовано та о 14:06 ліквідовано.

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Як відомо, будинок на вулиці Друкарській,3 – перша будівля у місті в стилі італійського ренесансу. Наприкінці XIX століття будинок перебував у аварійному стані, його розібрали. 1898 року на його місці збудували новий за проєктом Івана Левинського, фасад якого теж оздоблювала фігура Богородиці.

Кам’яниця внесена до Реєстру пам’яток архітектури місцевого значення під охоронним № 81-м. На першому поверсі будинку тривалий час популярна кав’ярня «Пошта на Друкарській» з колекцією довоєнних польських листівок, яка своїм інтер’єром нагадувала справжнє поштове відділення. Кав’ярня закрилася 16 листопада 2020 року.

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Фото: Ігор Зінкевич

Відео: ДСНС