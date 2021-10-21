На Сихові перекинулось авто. Є постраждалі

У Львові на вул. Стуса зіткнулися два автомобілі, один з яких перекинувся на дах. Внаслідок ДТП травмувались обидва водії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у середу ввечері близько 21:45, 20 жовтня, на вул. Стуса, відразу біля трамвайної зупинки. Тут 26-річний водій автомобіля «ВАЗ-2109» зіткнувся з автомобілем КІА за кермом якого перебував 52-річний львів’янин.

Внаслідок удару водій КІА не впорався з керуванням, в’їхав в огорожу між смугами, де машина перекинулась.

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Обох водіїв доправили з травмами в лікарню.

Правоохоронці ще встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.

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